Pusceddu esalta Barella: “Già anni fa poteva giocare in tutti i ruoli. E’ un simbolo per i sardi”

E’ tra i calciatori più in forma dell’Inter, diventato ormai un perno fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte. Nicolò Barella è arrivato a Milano nell’estate del 2019 e si è rivelato in breve tempo un acquisto top. Di lui ha parlato Vittorio Pusceddu, ex allenatore del centrocampista ai tempi del Cagliari Primavera. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il tecnico ha speso frasi di elogio per il classe ’97.

Queste le sue parole: “Avevo in Primavera tutti giocatori sardi e lui giocò per 2 anni con me. I calciatori di questa terra sono tenaci e forti, anche se fisicamente da strutturare. Barella con me poteva già giocare in tutti i ruoli: io lo impiegavo da interno destro, ma avrebbe potuto fare anche il trequartista, grazie ai tempi di inserimento. E’ un simbolo per tutti i giocatori sardi, spero che qualcuno prenda la sua strada”.

