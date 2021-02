Lukaku travolgente all’Inter, Nocerino svela il segreto: “Merito di Conte, alza il livello dei giocatori”

Lukaku è il calciatore più importante in questo momento per l’Inter e a dirlo sono i numeri. Il suo rapporto con Antonio Conte, che lo ha voluto fortemente in nerazzurro, è stato sempre roseo e questo può essere il segreto del suo alto rendimento. A confermare questa tesi è Antonio Nocerino, ex calciatore azzurro intervenuto ai microfoni di TMW Radio.

Queste le sue parole: “L’Inter ha un allenatore che alza il livello dei propri giocatori. La crescita di Lukaku è dovuta anche a questo, perché così tanto non ha mai segnato. Fisicamente è fortissimo ed è veloce: quando ti aggrappi a uno così, ti trascina tutta la squadra, come accade con Ibrahimovic o Adriano. Con Conte si è riscoperto un bomber, è una fortuna farsi allenare da lui”.