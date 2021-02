Le probabili formazioni di Milan-Inter: idee chiare per Conte, la scelta su Eriksen. Bennacer out

Cresce l’attesa per il derby di Milano, in programma domenica pomeriggio a San Siro. In palio ci sono tre punti pesantissimi per la lotta scudetto. L’Inter di Antonio Conte, in caso di vittoria, si porterebbe a +4 dai cugini e tenterebbe la prima fuga in campionato.

Il tecnico nerazzurro sembra avere le idee chiare in vista di domenica. Davanti a capitan Handanovic, la difesa sarà ancora una volta composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Confermati sulle fasce Hakimi e Perisic, in cabina di regia Brozovic. E’ Eriksen, assieme a Barella, il favorito per completare la mediana nerazzurra: Vidal rientrerà oggi a lavorare con il gruppo, ma difficilmente otterrà una maglia da titolare. In avanti ci sarà la LuLa.

Pioli recupera Calabria, squalificato nell’ultimo turno di campionato contro la Spezia, ma perde Bennacer per un problema muscolare, rimediato ieri sera in Europa League contro la Stella Rossa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-INTER:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.