Milan-Inter, le probabili formazioni: Bastoni out? I dubbi di Inzaghi

In difesa certi del posto ci sono Skriniar e de Vrij. Bastoni resta in dubbio per qualche linea di febbre, se non dovesse farcela ci sarebbe Dimarco al suo posto. A destra Dumfries ma a sinistra? Però ora appare in vantaggio Darmian su Gosens, così come Dzeko su Correa per un posto accanto a Lautaro Martinez.