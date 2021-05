CAMP19NI D’ITALIA – Dopo la Juve anche il Milan si complimenta con l’Inter

Dopo la Juventus e Andrea Agnelli, anche il Milan ha inviato le congratulazioni all'Inter per la vittoria dello scudetto

L'Inter è Campione d'Italia dopo il pareggio dell'Atalanta contro il Sassuolo e, mentre la festa prosegue in sede, ma anche in Piazza Duomo, arrivano i complimenti delle altre squadre di Serie A. Dopo le congratulazioni di Andrea Agnelli e della Juventus per la vittoria del 19esimo scudetto dell'Inter, arrivano, attraverso Twitter, anche quelli del Milan.