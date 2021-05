CAMP19NI D’ITALIA – Inter, ecco i 5 gol più belli della cavalcata Scudetto!

Dopo ben 11 anni di attesa il momento tanto atteso è finalmente arrivato: l'Inter è Campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia. È stata indiscutibilmente una stagione lunga, estenuante e non esente dalle difficoltà, in particolare nei primissimi mesi. Alla fine, però, la squadra che ha dimostrato maggiore solidità, maturità e continuità l'ha meritatamente spuntata su tutte le altre.