CAMP19NI D’ITALIA – Dal Sassuolo al successo nel derby: le 5 svolte verso lo scudetto dell’Inter

È stata un'attesa lunga, eterna. Un calvario che ha portato la squadra nerazzurra a sprofondare negli inferi del calcio per poi risalire pian piano, sino a rimettere piede nell'Olimpo. Ed ora può finalmente salire al cielo l'urlo di gioia a lungo trattenuto, con le difficoltà dell'ultimo decennio spazzate via dall'esplosione di felicità. L'Inter ce l'ha fatta, ed è campione d'Italia per la diciannovesima volta nella sua storia.