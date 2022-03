Milan-Inter, Skriniar: “Non siamo preoccupati, convinti di essere forti”

Le parole del calciatore nerazzurro

Al termine del pareggio per 0-0 tra Milan e Inter nella semifinale d'andata di CoppaItalia, Skriniar, calciatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky: "Volevamo fare di più, ma per come è andata la partita va bene. Dobbiamo ritrovare la freschezza di prima, una scintilla. Ma la prestazione di oggi ci può dare una spinta per andare avanti".