Milan-Inter, Vidal verso la convocazione: oggi il rientro in gruppo. Eriksen resta favorito

Ad Appiano l’Inter di Antonio Conte continua la sua preparazione in vista del derby in programma domenica pomeriggio a San Siro contro il Milan.

Ieri la squadra nerazzurra ha battuto 14-0 il Vis Nova, squadra militante in Serie D, in una partitella al termine di un allenamento congiunto. Al match non ha preso parte Arturo Vidal.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista cileno oggi dovrebbe tornare a lavorare parzialmente col gruppo. Il problema al ginocchio sinistro è superato e sarà regolarmente convocato da Conte. Difficile però ipotizzare una sua maglia da titolare: Eriksen resta infatti favorito per partire dal 1′.

