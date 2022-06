Inter, Milenkovic e Bremer reggono il confronto con Skriniar e De Vrij?

L' Inter con ogni probabilità saluterà almeno uno dei propri difensori titolari. Il club infatti ha bisogno di chiudere il bilancio tra entrate ed uscite in attivo di almeno 60 milioni e, tolto Lautaro Martinez che sembra destinato a rimanere, i giocatori più appetibili per le grandi d'Europa sono i difensori. Posto che Bastoni sembra essersi tolto da solo dal mercato, restano calde le piste che portano de Vrij e soprattutto Skriniar lontano da Milano.

I nomi che, in caso di addio di uno o entrambi, dovrebbero sostituirli, sarebbero due: Bremer e Milenkovic . Il brasiliano del Torino ha da tempo un accordo con il club nerazzurro, ma serve ancora trovare la quadra con i granata. Reduce da una stagione magnifica, sarebbe il degno sostituto dell'olandese, con dalla sua anche il fattore età. Qualora invece a partire fosse Skriniar, il principale indiziato a rilevarne il posto all'Inter sarebbe Milenkovic della Fiorentina. Il serbo ha mostrato di avere grandi qualità, anche in fase di spinta, e potrebbe rivelarsi un innesto importante, specie se a prezzo contenuto. Ma i due possibili nuovi arrivati reggerebbero il confronto con i propri predecessori? Scopriamolo insieme!

De Vrij in questa stagione non ha vissuto una stagione particolarmente brillante, anzi. I numeri lo confermano: questo Bremer, sarebbe un upgrade importante rispetto all'ultimo spezzone nerazzurro messo in campo dall'ex Lazio. Il brasiliano ha piedi meno delicati in fase di impostazione, soprattutto sui lanci lunghi, ma è un'incontrista straordinario, aggressivo e preciso. Con un suo eventuale arrivo l'incombenza di impostare cadrebbe probabilmente su Bastoni, che in quel caso diventerebbe il regista arretrato più di quanto già non sia ora.