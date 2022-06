Vidal non ha ancora scelto: oltre al Flamengo spunta anche il Boca

Il futuro di Arturo Vidal è certamente lontano da Milano. Il centrocampista, voluto fortemente da Antonio Conte , non ha mai lasciato il segno, anzi. Spesso scontento per lo scarso minutaggio, non ha mai dato l'apporto che ci si aspettava.

Da mesi si sa che il cileno in questa sessione di mercato se ne andrà con un anno di anticipo, resta solo da capire dove. Il suo ritorno in Sud America pare scontato, con il Flamengo, che lo segue da tempo, principale indiziato. Tuttavia la trattativa con il club brasiliano non è ancora chiusa, anzi, sembra aver subito una frenata. Per questo secondo ESPN Argentina, su Vidal starebbe per piombare il Boca Juniors, che lo vede come un rinforzo importante per il centrocampo. Resta da vedere chi farà l'offerta economica più appetibile.