Il Mondiale fa tremare le big: quanto sarà “penalizzata” l’Inter?

Il Mondiale di calcio invernale mescolerà probabilmente molto le carte in tavola sull'esito finale della stagione. Come è ovvio che sia, le squadre più penalizzate da questo calendario saranno sicuramente le big che, oltre ad avere impegni ravvicinati in successione, dovranno fare i conti proprio con i propri calciatori convocati con le Nazionali. Tra grandi nomi che "tirano i remi in barca" per arrivare al top al Mondiale, possibili infortuni e carichi di lavoro massacranti, la situazione non è certo delle migliori. Ma, rispetto alle altre grandi del calcio italiano, quanto sarà "penalizzata" l'Inter da questo inedito Mondiale invernale?