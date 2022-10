Le ultimissime di formazione verso Sassuolo-Inter: Onana già titolare?

Correa e Lukaku infatti sono indisponibili, così come Brozovic a centrocampo, imponendo delle scelte obbligate ad Inzaghi. Tuttavia secondo La Gazzetta dello Sport la vera rivoluzione potrebbe cominciare dai pali, con la prima presenza da titolare anche in Serie A per André Onana, dopo le buone prove in Europa. In difesa poi dovrebbero giocare Skriniar, Acerbi e Bastoni, anche se quest'ultimo è insidiato da D'Ambrosio. A centrocampo dovrebbero giocare Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu e Dimarco, con Mkhitaryan e Gosens che proveranno fino all'ultimo a scalzare gli ultimi due. In attacco scelte obbligate viste le assenze, con Dzeko e Lautaro chiamati agli straordinari. Queste le probabili formazioni in campo oggi alle 15: