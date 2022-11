Mondiali, Onana escluso da Camerun-Serbia per motivi disciplinari: i dettagli

A sorpresa, specie dopo l'ottima prima prova all'esordio, André Onana è stato escluso dalla partita del Camerun contro la Serbia. Dietro il mancato impiego però non ci sarebbero ragioni tecniche, bensì motivi disciplinari non del tutto chiariti.

In attesa della versione ufficiale, stanno rimbalzando diverse versioni sul reale motivo dell'esclusione, tutte che però collimano in un'unica direzione generale. Secondo quanto raccolto da Fabrizio Romano Onana avrebbe discusso con il tecnico del Camerun, che avrebbe voluto da lui uno stile più tradizionale, da portiere convenzionale. Il portiere nerazzurro invece, che gioca molto con i piedi ed ha una mentalità offensiva, pare si sia rifiutato categoricamente di cambiare modo di giocare. Lo scontro avrebbe portato all'esclusione di Onana, secondo alcuni addirittura per l'intero Mondiale, non solo per la partita di oggi contro la Serbia, nonostante il tentativo di mediazione di Eto'o .

Un'altra versione, quella di CFOOTCamerun, pare invece che il litigio sia nato per le scelte del CT. Onana infatti non sarebbe stato d'accordo con l'impiego di Nkoulou in difesa. Quale che sia la verità una cosa è certa: Onana non scenderà in campo contro la Serbia e potrebbe non farlo nemmeno nelle altre gare degli africani. La federazione a riguardo ha dichiarato all'Equipe, tramite un suo portavoce: "Abbiamo deciso di escluderlo dal gruppo, chiaramente così ci complichiamo un po' la vita".