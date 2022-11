Inter, oggi nuovo Cda: Zhang c’è, ma in chiamata dagli USA

Come già riportato negli scorsi giorni, è previsto per questa mattina il Cda ordinario dell'Inter. Nonostante la distanza fisica, il presidente Steven Zhang sarà ovviamente presente in videoconferenza direttamente da Boston, dove ha trascorso gli ultimi giorni. Il numero uno del club nerazzurro, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, si trova in Massachusetts per impegni sia lavorativi che familiari e nei prossimi giorni tornerà regolarmente a Milano.