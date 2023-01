Monza-Inter, designato l’arbitro Sacchi: i precedenti

Dopo la bella vittoria dell 'Inter contro il Napoli , i nerazzurri sono chiamati già a scendere in campo sabato, questa volta contro il Monza . La squadra brianzola, dopo un avvio disastroso, ha trovato la quadra ed è un avversario ostico per tutti. Intanto come arbitro della sfida è stato designato Sacchi , con assistenti Bottegoni e Cipressa , Massimi quarto uomo, Mazzoleni al VAR e Di Martino come assistente VAR. Vediamo i precedenti del fischietto con il club nerazzurro.

Sacchi finora ha arbitrato 4 volte l'Inter in carriera, due in campionato e due in Coppa Italia. Lo score per i nerazzurri finora è perfetto, 4 vittorie su 4. Il primo incrocio fu nella stagione 2017/2018, con il famoso Inter-Pordenone terminato ai rigori. La seconda sfida fu Inter-Udinese della Serie A 2021/2022, terminata 2 a 0 per i nerazzurri.