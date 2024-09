Ospite di DAZN per la consueta intervista post-partita, Simone Inzaghi ha commentato la grigia prestazione dell’Inter contro il Monza, con la sconfitta evitata nel finale grazie al gol di Dumfries.

Queste le sue parole:

PRESTAZIONE – “L’approccio era stato buono. I primi 20 minuti abbiamo creato parecchio, dovevamo essere bravi a sbloccarla. Anche lo scorso anno la partita era stata simile, ma l’avevamo sbloccata subito. La palla di Dimarco e quella di Lautaro sono occasioni importanti. Poi siamo stati lenti a fare girare la palla e abbiamo avuto qualità nell’ultimo passaggio dove dovevamo cercare di tirare e abbiamo provato a imbucare. Siamo stati meno lucidi del solito. Poi il Monza si difendeva basso e ha fatto un’ottima partita. Dovevamo essere più bravi. Poi nel secondo tempo siamo stati un pochino lenti e nel momento in cui sembravamo avercene di più ed eravamo con 3 attaccanti e abbiamo preso un eurogol. Dovevamo fare meglio tecnicamente, ma abbiamo preso un eurogol. Poi mi prendo la reazione, siamo stati bravi a pareggiare. Siamo dispiaciuti, ma andiamo avanti”.

FRATTESI-ASLLANI – “Frattesi e Asllani hanno fatto bene, hanno fatto quello che dovevano fare. Volevamo la vittoria e probabilmente l’avremmo meritata, ma complimenti al Monza che ha fatto una partita di spessore e non ha mai mollato”.

“Il tridente? Lo avevamo già fatto a Genova negli ultimi 25 minuti, oggi gli ultimi 20. Si sono mossi bene. Avevo tutti via, tranne Correa, ma si sono impegnati. Per gli attaccanti non sono facili queste partite”.

DIMARCO – “Dimarco era affaticato sul finale, ma avevo finito i cambi. Aveva solo crampi”.

ZIELINSKI – “Zielinski è un mezz’ala che è entrata bene, ha tanta qualità e ce ne darà tanta. Dopo il problemino in estate è rientrato bene. Sono soddisfatto. Vertice basso? A me piace da mezz’ala, poi con Calhanoglu e Asllani siamo già coperti in quel ruolo”.