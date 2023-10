Moratti: “Benitez arrivò e strappò tutte le foto di Mourinho”

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti era ospite a Radio KissKiss Napoli per parlare della situazione che sta vivendo il club campano tra allenatore e presidente. Collegandosi a ciò l’ex patron nerazzurro ha raccontato un’aneddoto riguardo l’arrivo di Rafa Benitez al posto di Josè Mourinho. Queste le sue parole: “Quando arrivò Benitez fu un’esperienza tutt’altro che felice. Decise di voler cambiare il clima all’interno dello spogliatoio. Tolse tutte le foto del Triplete di Mourinho per dimostrare che era lui a comandare. Alla fine lo esonerai e presi Leonardo, che saggiamente ricercò il clima che aveva instaurato Mou. Con lui arrivammo a un pelo dalla vittoria dello Scudetto. Riguardo quello di quest’anno di Scudetto penso che le squadre a strisce stiano andando forte, l’Inter mi sembra la più forte nonostante le ultime due partite in casa”.