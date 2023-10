Pastorello: “De Vrij in estate poteva andare via ma è felice all’Inter”

Federico Pastorello, agente di Stefan De Vrij, ha palrato riguardo il futuro dell’olandese. Queste le sue parole a Radio Sportiva sul difensore, fresco di rinnovo fino al 2025: “Stefan è molto contento di aver rinnovato con l’Inter. In estate il suo contratto andava in scadenza per cui abbiamo ricevuto diversi apprezzamenti ma non li abbiamo mai approfonditi. Il suo obiettivo è fare bene a Milano, vuole vincere di nuovo lo Scudetto con questa maglia, è quello che spera”.

L’opinione di Passione Inter

Un ottimo segno, considerando il periodo in cui la maggior parte dei giocatori aspetta la scadenza per andarsene, la decisione di De Vrij di rimanere. L’Inter la scorsa estate ha dovuto fare due acquisti in difesa, oltre al riscatto di Francesco Acerbi. Perdere anche l’olandese voleva dire dover investire di più sul mercato, cosa molto complicata. Inzaghi potrà contare sull’olandese, come ha già fatto quest’anno con l’infortunio di Acerbi.