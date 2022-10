Moratti spiazza tutti: “Fossi ancora presidente avrei comprato sicuramente Haaland”

Massimo Moratti , ex presidente dell' Inter , ha parlato a Il Secolo XIX, toccando svariati temi inerenti al suo amore per i colori nerazzurri. A far specie però è una "bomba" di mercato su ciò che sarebbe potuto succedere con lui alla presidenza.

Moratti, oltre ovviamente a sperticarsi in lodi per Thiago Motta e Stankovic, due ex colonne del Triplete che ora allenano in Serie A, ha infatti rivelato: "Un giocatore che avrei portato sicuramente all'Inter? Dico Haaland. Branca me lo avrebbe fatto comprare al 100%, mi avrebbe detto "Presidente questo qui è speciale". E in men che non si dica me lo sarei trovato all'Inter".