Inter – Handanovic vs Onana: chi è meglio con i piedi?

Samir Handanovic e André Onana stanno iniziando a contendersi davvero i pali della porta nerazzurra. Per quanto tutti rispettino lo sloveno per quanto fatto in questi anni, è inevitabile che ormai la sua parabola sia discendente. Così come è evidente che, seppur con qualche ruggine dovuta all'inattività, il camerunense offre più sicurezza e reattività. Una domanda che molti si fanno è però quanto un avvicendamento possa essere utile in chiave impostazione. In un gioco come quello di Inzaghi infatti un portiere dai piedi buoni è cruciale per il buon esito della azioni. Handanovic è da tempo uno dei migliori in Italia in questo settore. Ma come se la cava invece Onana?