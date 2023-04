Moratti difende Zhang: “Non è lui il problema dell’Inter, anzi…”

Solidarietà tra presidenti. Massimo Moratti, ex patron storico dell’Inter, decide di difendere l’operato dell’attuale numero uno nerazzurro, Steven Zhang. Il proprietario dei tempi del Triplete, in un’intervista a Radio Radio, si esprime così a proposito del “collega” e di due possibili ritorni sulla panchina interista.

Ecco un estratto delle sue parole:

ZHANG E IL SUO OPERATO – “Tutti attaccano Zhang, come se fosse lui il problema dell’Inter, ma finora ha sostenuto bene il club e al momento comunque non ci sono alternative. Anche perché, chi sarebbe in grado altrimenti di gestire l’Inter? Vedo in giro questi fondi che vanno e vengono, girano da una società all’altra. Ormai non è possibile pretendere una famiglia, per di più italiana, alla guida. Zhang ha messo nelle mani dell’allenatore una squadra forte, che però non riesce a far funzionare: ha dato giocatori validi a Inzaghi, ma lui non riesce a farli performare come dovrebbero. Il tecnico e i dirigenti dovrebbero cooperare al meglio, al momento non è così”.

CONTE E MOU – “Conte è bravo, un suo ritorno non sarebbe male. Se lo riprendi, vinci il campionato. Mourinho è impegnativo, bisogna accontentarlo e stare dietro alle sue ambizioni. Però lui è il passato: un passato bellissimo, ma pur sempre un passato”.