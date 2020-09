Mourinho: “Messi? Affare possibile solo per una squadra che non rispetta il FFP”

Intervenuto a margine di uno spot promozionale per Top Eleven, a José Mourinho è stato chiesto cosa ne pensasse di tutta la vicenda legata a Leo Messi e se nel corso delle ultime settimane il suo Tottenham avesse fatto un pensierino per acquistarlo. Lo Special One, raccogliendo al volo l’assist della domanda, non ha perso occasione per lanciare una grossa provocazione ai diretti rivali del Manchester City con una battuta piuttosto inequivocabile.

Il tecnico portoghese, alla sua seconda stagione sulla panchina degli Spurs dopo essere subentrato lo scorso anno dopo l’esonero di Mauricio Pochettino, ha infatti spiegato che l’affare per acquistare la Pulce sarebbe stato possibile solamente infrangendo le norme del Financial Fair Play: un messaggio inviato chiaramente al collega Guardiola. Questa la battuta di Mourinho: “Messi? Sarebbe potuto andare solamente in una squadra che non rispetta il fair play finanziario, questo non è sicuramente il caso del Tottenham”.

