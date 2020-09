Cairo: “Izzo? Ha tante pretendenti, ma non andrà via facilmente”

Uno degli obiettivi di mercato tutt’ora presenti sull’agenda dell’Inter, è Armando Izzo. Con l’addio di Andrea Ranocchia sempre più vicino al Genoa, si potrebbe infatti liberare una casella nella retroguardia nerazzurra. Al momento, però, a causa dell’elevata valutazione che il Torino fa del difensore centrale sui 20 milioni di euro, Ausilio e Marotta sembrano sempre più decisi a voler puntare su un profilo simile ma nettamente più economico come Matteo Darmian, peraltro già bloccato da tempo.

Ad ogni modo, intervenuto in occasione dell’assemblea di Lega con tutti i club della Serie A, il presidente del Torino ha trattato il tema caldissimo che riguarda lo stesso Izzo. Il numero uno granata ha ammesso di aver ricevuto diverse proposte per il difensore, ma di non aver ancora preso una decisione definitiva. Questa la sua ammissione: “Izzo è un giocatore molto importante per noi, so che ha una serie di pretendenti però vediamo. Poi Izzo non lo lasciamo andare via a cuor leggero”.

