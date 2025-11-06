Moviola Inter-Kairat: “Mai rigore su Bisseck”

Nonostante il brivido del secondo tempo al pareggio kazako, si è chiusa comunque con una vittoria per l‘Inter la partita di ieri sera contro il Kairat. A decidere l’incontro, dopo il vantaggio iniziale di Lautaro Martinez, è stato Carlos Augusto con una conclusione potente e precisa dal limite dell’area di rigore su sponda di Pio Esposito. Durante il match non sono mancati anche gli episodi degni di moviola.

Rivediamo tutto nell’analisi de La Gazzetta dello Sport: “Al 1’, manata di Lautaro sul viso di Jorginho: forte ma accidentale. Al 6’, Jorginho su Lautaro: giallo giusto. Al 16’, Frattesi giù in area: fa praticamente tutto da solo. Niente rigore. Come al 19’: Arad ha il piede piantato a terra, è fermo, ed è Bisseck ad andare in collisione. Mai penalty che il Var sana. Al 37’ manca un angolo per il Kairat, al 40’ De Vrij meritava un giallo per trattenuta a Edmilson. Pare eccessiva, al netto del labiale, l’ammonizione a Barella”.