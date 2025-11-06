Tutti bocciano Frattesi: “Pasticcia tanto, mai adeguato”

Nella gara in cui tutti si aspettavano un rilancio definitivo ed una seria candidatura per diventare un titolare a tutti gli effetti di questa Inter, Davide Frattesi ha invece fatto un passo indietro. Schierato come mezzala destra al fianco di Barella e Zielinski, il centrocampista italiano non si è reso protagonista di una buona gara ed è stato indicato come uno dei peggiori in campo dai principali quotidiani sportivi in edicola questa mattina.

Queste le pagelle su Frattesi al termine del match tra Inter-Kairat:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – “Non ingrana, specie quando gioca dall’inizio: crolla due volte in area senza motivo e pasticcia tanto, troppo, fino alla logica sostituzione”.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – “Incespica goffamente sul pallone a metà primo tempo a due passi dalla porta avversaria. Ha più volte l’opportunità di rendersi pericoloso ma la precisione nelle giocate non è mai adeguata”.

TUTTOSPORT 5.5 – “Bisticcia più con se stesso e con le sue decisioni che con il pallone, perché prova tante cose, ma non gliene riesce bene nemmeno una”.

PASSIONE INTER 5.5 – “Ancora una volta i suoi inserimenti sono determinanti per creare superiorità nell’area avversaria ma scivola al momento dell’occasione più ghiotta”.