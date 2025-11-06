Marotta: “Tempesta stadio? Ha ragione Scaroni quando dice…”

Al termine dell’incontro vinto contro il Kairat che ha proiettato l’Inter a punteggio pieno in cima alla classifica della Champions League dopo quattro giornate, il presidente Giuseppe Marotta si è fermato in zona mista ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui l’inviata di Passione Inter. Dal tema stadio al rendimento di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, ecco tutte le parole raccolte da San Siro:

ACQUISTATO SAN SIRO – “Sicuramente è una giornata storica per la città di Milano, per la nostra Italia, per i due club, per lo sport. Questo rogito significa il fatto che abbiamo segnato il passo verso la costruzione del nuovo stadio che risponde a quelli che sono gli standard della modernità, nell’ambito della sicurezza, dell’ospitalità. Era necessario, con tutto rispetto per un’icona come San Siro, per tutti i valori e le emozioni che ha generato in questi lunghissimi anni, ma era importante dare una svolta e l’abbiamo fatta. Sarà un futuro pieno di difficoltà, ma la determinazione della nostra proprietà e del Milan è stata tale da arrivare ad una conclusione grazie anche ad una conclusione del sindaco Sala”.

TEMPESTA SU NUOVO STADIO – “Scaroni l’ha definito un venticello? Sono d’accordo, so come si sono svolti i fatti, nella grande trasparenza e nel rispetto delle leggi. Non c’è nulla da temere, se non da rispondere a quella che può essere poi una fase investigativa. Una data? Comunicheremo di volta in volta quelli che saranno i passi in avanti di questo lunghissimo percorso”.

PUNTEGGIO PIENO – “Abbiamo disputato quattro partite di Champions, 12 punti, un solo gol subito, direi che questo è di buon auspicio per il prosieguo di questa competizione. Va dato merito ad un allenatore che ha lavorato nei primi mesi con grande diffidenza da parte di tutti non certo nostra, sapevamo di avere a che fare con un professionista molto bravo e l’ha confermato, con un gruppo di giocatori che si sono applicati ancora una volta, coi quali l’allenatore ha creato sicuramente una squadra a mio giudizio vincente”.