GdS – La moviola di Verona-Inter: manca un rigore solare ai nerazzurri

L'analisi di tutti gli episodi dubbi

Partita non eccessivamente impegnativa ma molto nervosa quella tra Verona e Inter, che l'arbitro Manganiello riesce a tenere sotto controllo. Come però sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l'episodio chiaramente da moviola è solamente uno e, proprio su quello, il direttore di gara ha messo il piede in fallo.