MVP Passione Inter – Balzo in avanti di Skriniar, Lautaro entra nella top-10

5 punti per Skriniar nella battaglia di Liverpool

Continua la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

A vincere l'MVP di giornata dei nostri lettori non è l'eurogol di Lautaro, bensì la prestazione da guerriero vero di Skriniar: 5 punti meritatissimi per lo slovacco. Così come lo sono, ovviamente, i 3 punti per Lautaro: il golazo basta e avanza per entrare nella top-10. Un punto anche per Bastoni che, insieme a Skriniar, ha costruito una cerniera difensiva da eccellenza europea.