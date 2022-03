DIRETTA – Day after Liverpool-Inter 0-1: orgoglio o rammarico? – INTER NEWS

Appuntamento alle 19.30 sul nostro canale YouTube

Questa sera, come di consueto, saremo in live dalle 19.30 sul canale YouTube di PassioneInter per parlare del day after Liverpool-Inter 0-1. Discuteremo insieme della partita di Champions League e vi aggiorneremo su tutte le ultime in casa (come, per esempio, le condizioni di de Vrij e Brozovic). Entra in diretta e iscriviti al nostra canale!