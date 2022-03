Quanto ha guadagnato l’Inter da quest’edizione di Champions League

I ricavi dell'avventura europea nerazzurra

Come riporta Calcio e Finanza, infatti, la società nerazzurra ha già guadagnato diversi milioni di euro dalla Champions League: tra i 15,64 milioni per il bonus partecipazione e i 15,9 milioni di ranking decennale/storico. Cifre alle quali si sommano i bonus per i risultati nella fase a gironi – 9,97 milioni di euro, considerando anche le quote redistribuite per i pareggi – e il premio per la conquista degli ottavi di finale, pari a 9,6 milioni di euro.