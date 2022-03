Alonso (C.T. Uruguay) su Satriano: “Ci interessano tutte le sue caratteristiche”

Parole d'elogio per l'attaccante nerazzurro

Prima la pre-convocazione e ora le parole d'elogio. Diego Alonso, C.T. dell'Uruguay, sembra tener particolarmente d'occhio Martin Satriano. Ai microfoni de Ovación, il tecnico uruguagio ha parlato così del giovane nerazzurro in prestito al Brest: "Ha molte qualità, lo abbiamo seguito, ci interessano tutte le sue caratteristiche. Può giocatore come prima punta o come trequartista".