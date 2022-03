Brozovic-de Vrij, esami tra stasera e domani mattina: le ultime

Inzaghi ha concesso un giorno di riposo ai suoi

" Inzaghi dovrà aspettare ancora qualche ora per gli esami di Brozovic e de Vrij ". Così scrive La Gazzetta dello Sport su i due nerazzurri usciti infortunati da Anfield. Entrambi hanno accusato un affaticamento al polpaccio (sinistro per l'olandese, destro per il croato).

Lo staff medico ha già predisposto gli esami strumentali, che saranno effettuati tra stasera e domattina. Se ci fosse una lesione, ovvio che sarebbero out per il Torino. L'Inter non lo spera di certo e il fatto che Brozovic abbia provato a rientrare in campo dopo il fastidio iniziale è un buon segnale (sempre che non abbia peggiorato la situazione giocandoci sopra).