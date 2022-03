Torino-Inter, gara affidata a Guida: torna dopo le polemiche nel Derby

La designazione arbitrale della gara di domenica sera

Dopo la prestigiosa vittoria ad Anfield, l'Inter è pronta a scendere in campo domenica sera (ore 20.45) per la gara di campionato contro il Torino. Per la delicata trasferta dei nerazzurri, l'arbitro sarà Guida che torna, così, ad dirigere la squadra di Inzaghi dopo le polemiche nell'ultimo Derby in Serie A (sul contatto Sanchez-Giroud e le due giornate di squalifica per Bastoni).