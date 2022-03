Liverpool-Inter, Wenger: “L’arbitro ha ucciso la partita, Fabinho ha barato”

Le parole dell'ex tecnico dell'Arsenal

Arsene Wenger , ex allenatore dell 'Arsenal degli invincibili e ora opinionista per BeIn Sports, ha detto la sua sul controverso episodio dell'espulsione di Alexis Sanchez, che di fatto ha spento le speranze di qualificazione dell'Inter.

"L'espulsione? Fabinho è stato furbo: si è mosso in quella sottile linea tra il barare e l'essere molto intelligente. Dico che ha barato perché ha accentuato il colpo subito da Sanchez. Sono quelle giocate che quando sei di parte dici che uno è stato intelligente, ma quando sei neutrale dici che poteva evitarlo, alzarsi e non fare scenate. Lo ha toccato, certo, ma Sanchez ha preso prima la palla e non voleva intervenire sull'uomo. La decisione dell'arbitro ha ucciso la partita nel momento migliore: mi sarebbe piaciuto vedere gli ultimi 25 minuti in 11 contro 11 dopo il goal dell'Inter".