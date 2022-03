Inter, de Vrij e Brozovic rischiano di saltare il Torino: le condizioni

L'Inter incrocia le dita

Alessio Murgida

Inzaghi è in ansia per de Vrij e Brozovic. Il centrale olandese è uscito all'intervallo contro il Liverpool per un affaticamento al polpaccio sinistro, mentre il croato ha dato forfait al 75' - dopo aver riprovato a giocare - anche lui per un affaticamento ma al polpaccio destro.

Non è scattato un allarme, come scrive La Gazzetta dello Sport, ma sicuramente la preoccupazione - in vista della delicata trasferta a Torino - c'è. Le condizioni dei giocatori saranno da rivalutare per le prossime ore: se de Vrij è sostituibile in modo dignitoso grazie all'ottimo Ranocchia di questa stagione, lo stesso non si può dire di Brozovic.

Le partite contro Empoli (in Coppa Italia) e Sassuolo hanno dimostrato la mancanza di un vice-Brozovic nella rosa dell'Inter. Il croato, quest'anno, ha saltato solo due partite: entrambe per squalifica. Inzaghi quindi incrocia le dita e spera di non perdere il suo perno a centrocampo.