Dybala vuole restare, ma la Juventus offre al ribasso: la situazione con l’Inter

La società bianconera non offrirà più di 7 milioni di euro all'argentino

Alessio Murgida

Domani ci sarà il tanto atteso incontro tra la dirigenza della Juventus e l'agente di Paulo Dybala, Jorge Antun. La posizione dei bianconeri - come riporta La Gazzetta dello Sport - è chiara: una nuova offerta di rinnovo ma al ribasso, sia come cifre che come durata, rispetto a quell'offerto a ottobre.

La Juventus infatti ha cambiato idea, non vuole più puntare su Dybala per i prossimi cinque anni. L'arrivo di Vlahovic, poi, sembra aver messo un tetto agli ingaggi, cioè quello dei 7 milioni di euro. La nuova offerta potrebbe essere, quindi, un triennale da 7 milioni a stagione, o giù di lì.

La priorità dell'argentino, però, resta la Juventus. A parità di offerta, lui non cambierà squadra. Ma l'incontro servirà a capire se la Juve vorrà davvero puntare su di lui per il futuro. Per Dybala, infatti, è importante che la squadra costruisca un progetto intorno a lui. Se i bianconeri non volessero, ecco allora che l'entourage del numero 10 si guarderebbe intorno.

L'Inter c'è per lui, la chiamata tra Marotta e Antun c'è stata: "I tentativi vanno fatti", come ha più volte ripetuto l'a.d. nerazzurro. Ci sono anche altri club europei, come è normale che sia quando un giocatore del calibro di Dybala è a scadenza. Ma il futuro del 10 argentino non si deciderà in tempi brevi, la vicenda appare molto intricata.