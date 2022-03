GdS: “Il rosso di Sanchez può essere una pietra tombale sul suo futuro all’Inter”

Un rosso che ha rotto la magia nerazzurra ad Anfield

Alessio Murgida

No Alexis, così no. Sanchez ha lasciato in dieci la sua squadra sul più bello, proprio quando il miracolo nerazzurro si stava per concretizzare. Una sciocchezza, per un campione del genere, non può essere perdonata.

Inzaghi lo aveva lasciato in panchina per tutti i 90' contro la Salernitana, per dargli una grande chance nella partita più prestigiosa di questa stagione. Non è bastato: e allora il suo futuro è ancora più in bilico.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'espulsione rischia di essere una pietra tombale sulla sua avventura all'Inter. Molto probabilmente le strade del cileno e del club nerazzurro si separeranno a fine stagione: l'Inter ha altri piani per l'attacco.