MVP Passione Inter – Scatto Dumfries, Handanovic supera Lautaro

5 punti per la super prestazione di Denzel Dumfries

Continua la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

Non poteva che essere Denzel Dumfries l'MVP di Inter-Fiorentina, autore del gol che ha tenuto in galla i nerazzurri. Tre punti anche per Handanovic grazie alla parata su Ikoné nel finale, supera addirittura Lautaro in classifica. Un punto per Skriniar, sempre e comunque il muro dell'Inter.