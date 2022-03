Bergomi: “Inter, rosa non all’altezza per la rimonta. C’è un dato significativo”

L'ex nerazzurro: "I giocatori ora sono spremuti"

Alessio Murgida

"Se fossi un dirigente dell'Inter, ragionerei così in questo momento di difficoltà: ma se ad agosto mi avessero detto che, a otto giornate dalla fine, potenzialmente sono a tre punti dalla prima, non ci avrei mai creduto - ha parlato così Beppe Bergomi al Sky Calcio Club - L'Inter ha perso l'allenatore, Hakimi, Lukaku ed Eriksen. Avere o no Lukaku, in Italia, sposta tanto".

"Ci sono dei dati significativi secondo me: l'Inter è 15esima per dribbling tentati. Guadagna spazio attraverso il gioco. Penso che ora i giocatori siano spremuti - ha continuato l'ex nerazzurro - L'Inter non ha calciatori di gamba, non ha Osimhen, non ha i velocisti che ha il Milan. Solo gli esterni ci arrivano, Dumfries e Perisic".

"La rosa non è all'altezza per la rimonta, anche in questo momento in cui è mancato Brozovic la squadra è andata in difficoltà".