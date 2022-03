Lukaku: “Giocare in A un sogno, l’Inter mi ha aiutato e la ringrazio”

Il belga: "Conte ci è sempre stato vicino"

Romelu Lukaku è stato premiato come miglior calciatore dell'anno 2021 al Gran Galà del Calcio AIC: "È veramente un onore essere stato votato miglior giocatore in assoluto ed essere entrato nella Top 11 dell’anno scorso della Serie A. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno votato per me e in particolare i miei compagni perché penso che senza la squadra non avrei potuto farcela. Abbiamo vinto insieme, l’allenatore è stato sempre accanto a noi così come la società e i tifosi".