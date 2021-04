MVP Passione Inter – Inter-Verona, trionfa Darmian. Hakimi stacca Lautaro

Il laterale italiano eletto migliore in campo

Nella vittoria in casa contro il Verona il gol di Matteo Darmian è risultato decisivo per il risultato della gara. I tifosi nerazzurri hanno eletto il laterale italiano come migliore in campo. Tre punti invece per Achraf Hakimi che stacca di due punti Lautaro Martinez e va a prendersi il terzo posto in solitario. Un punto per Stefan de Vrij.