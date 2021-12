MVP Passione Inter – Calhanoglu sempre più in alto, Dumfries guadagna posizioni

Il turco si tiene stretta la prima posizione

Continua la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

Ancora una volta, per il quarto turno di fila, Hakan Calhanoglu è stato premiato dai nostri lettori come il migliore in campo dell'Inter. Contro la Salernitana, l'ex Milan ha messo a segno due assist andando più volte vicino al gol. Chi invece è riuscito a segnare è Dumfries che guadagna così 3 punti. Un punto anche per Marcelo Brozovic che resta così al terzo posto.