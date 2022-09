MVP Passione Inter – Udinese-Inter: si salva Barella, Acerbi non molla

Dopo l'ultimo match giocato dall' Inter , ecco l'attesissima classifica targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra! Vi ricordiamo come funziona:

Nel ko pesante contro l'Udinese fioccano insufficienze pesanti per tutta la squadra. Si salva Nicolò Barella, premiato soprattutto per la perla su calcio di punizione all'interno di una prestazione con qualche intermittenza, ma sicuramente al di sopra del rendimento disastroso generale. Merita punti anche Acerbi, ancora una volta in campo con personalità nonostante una difesa in grande difficoltà. A Edin Dzeko l'ultimo punto disponibile in questo match: poco comprensibile la scelta di Inzaghi di sostituirlo con Correa, soprattutto dopo aver segnato un gol annullato per un fuorigioco millimetrico.