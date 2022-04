Nainggolan sull’Inter: “Inzaghi voleva tenermi, ma la società la pensava diversamente”

Le parole del belga

Radja Nainggolan , ex centrocampista dell 'Inter che in nerazzurro non ha mai dato quanto poteva effettivamente dare, è tornato a parlare della sua esperienza a Milano in un'intervista a La Gazzetta dello Sport . Il belga ha dichiarato:

"La mia esperienza all'Inter? La Roma è stata la donna della mia vita. E quando certi amori finiscono non sai mai se quello dopo potrà reggere il confronto con quello prima. A Milano non ho mai avuto la fiamma che mi accendeva nella Capitale, devo dire la verità. In nerazzurro mi volle Spalletti e il primo anno non andò poi così male. In estate però Conte fu molto schietto con me, sincero. Inzaghi? Ci siamo trovati tempo fa in aereo per andare in vacanza e abbiamo parlato per 6 ore. In estate mi ha chiesto di rimanere all'Inter, ma alla fine sono tornato in Belgio. Ormai la società non mi voleva più, ero fuori dai loro piani".