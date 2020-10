Nainggolan jolly di centrocampo: fisico e tecnica per l’ arma in più di Conte

Non è solo la difesa ad essere uscita con le ossa rotte dal derby, ma tutta l’Inter in generale non è riuscita a dare la giusta copertura al reparto arretrato. Ecco perché, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Radja Nainggolan potrebbe essere il giocatore perfetto per Antonio Conte.

Il belga è infatti dotato di ottima tecnica e grande fisicità: con Vidal e Barella titolari inamovibili potrebbe essere Nainggolan il terzo centrocampista nell’undici titolare. Adesso no, perché il numero 44 è da poco risultato negativo al tampone e non si allena da molto tempo per una faringite, ma appena si sarà rimesso in forma potrebbe essere l’arma in più per l’Inter.

In mezzo al campo i nerazzurri hanno comunque molta abbondanza: Sensi ed Eriksen si contendono una maglia da titolare insieme a Brozovic, mentre Gagliardini e Vecino sono ancora ai box. La concorrenza è quindi folta, ma se Nainggolan tornerà quello visto a Cagliari Conte potrebbe sfregarsi le mani: fisico e tecnica aggiuntiva sarebbero il prototipo ideale del suo centrocampo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<