Lazaro non al meglio contro l’Inter: “Ci vediamo alla partita di ritorno”

Valentino Lazaro, esterno austriaco che all’Inter non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio apprezzabile, è al momento in prestito proprio al Borussia M’gladbach, avversaria dei nerazzurri nel girone di Champions League.

Il calciatore, che non era al meglio della condizione e stava recuperando da un infortunio, ha manifestato sul proprio profilo Instagram la felicità per essere riuscito oggi ad allenarsi in gruppo, anche se domani non sarà della partita: “Purtroppo non al 100% per la partita di domani contro i miei vecchi compagni di squadra. Inter, ci vediamo alla partita di ritorno!”