Napoli-Inter, Conte (Sky): “In passato questa partita l’avremmo persa. Eriksen? Ora ha capito le due fasi”

Le parole del tecnico al termine del pareggio allo stadio Diego Armando Maradona

Al termine del match l'allenatore della Beneamata, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky, partendo subito da una domanda di mercato: "In questo momento dobbiamo concentrarci sul presente. Non sappiamo cosa accadrà, quali saranno i programmi. Parlare di mercato non ha senso. Sono molto contento di questo gruppo di ragazzi, del quale sono orgoglioso. Oggi perdevamo, ma si è vista una squadra che sa quello che vuole, che non perde mai la giusta via anche se accade qualcosa di sfortunato. Ora è troppo importante quello che stiamo facendo, dobbiamo rimanere concentrati".