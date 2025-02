Napoli-Inter, già 4 assenze certe: come si muoverà Inzaghi

L’Inter si prepara per una settimana molto importante, forse una delle più pesanti della sua stagione perché domani ci sarà la gara da dentro o fuori contro la Lazio nei quarti di Coppa Italia mentre sabato è in programma la trasferta a Napoli per la super sfida di campionato che potrà dire molto della corsa Scudetto.

Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è però già certo di non poter contare su 4 elementi della sua rosa per la partita contro gli azzurri di Antonio Conte. La speranza è che non ci siano altri stop in allenamento o in partita perché servirà un gruppo al massimo per vincere al Maradona.

Nell’Inter saranno assenti quattro giocatori attualmente infortunati che possono limitare le rotazioni di Inzaghi in questa settimana in cui c’è anche la Coppa Italia. Si tratta dei due portieri Sommer e Di Gennaro (con il solo Martinez a disposizione oltre ai giovani) più anche Correa e Carlos Augusto che non recupereranno per Napoli.

Inzaghi spera di recuperare al 100% almeno Thuram che sabato contro il Genoa non ha giocato e valuta quante mosse di turnover fare in vista della partita di domani contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia a San Siro, altro match molto importante e che non potrà essere sbagliato per non venir eliminati.