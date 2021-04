I Top&Flop di Napoli-Inter: male Handanovic, Lukaku fa a botte. Eriksen d’oro

I migliori e i peggiori in casa Inter

L'Inter conquista un altro punto fondamentale che rende sempre più vicino lo scudetto. A Napoli la squadra di Conte , passato in svantaggio a causa di un autogol di Handanovic , fa 1-1 grazie alle rete di Christian Eriksen . Ecco i Top&Flop di Napoli-Inter .

TOP

ERIKSEN 7 - Il piede del danese fa magie: nel primo tempo si abbassa sulla linea difensiva per sfruttare le sue qualità in fase d’impostazione, poi trova il preziosissimo gol del pareggio con una gran rasoiata. Importante anche il lavoro in copertura.